6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenler İçin İstanbul Barosu'nda Anma Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yıl dönümü için İstanbul Barosu'nda düzenlenen anma programında kayıp yakınları ve sanatçılar bir araya geldi.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: BELÇİM KILIÇKIRAN

(İSTANBUL) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler için afetin 3. yıl dönümü nedeniyle İstanbul Barosu'nda anma programı düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan 6 Şubat 2023 depremlerinin 3'üncü yıl dönümü... Binlerce kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı afete ilişkin kayıp yakınları, bugün İstanbul Barosu'nda anma programı düzenledi.

Sunuculuğunu Sevda Karabulut ile Doğan Akdoğan'ın yaptığı programa Eray Karadeniz ve Sinan Arslan şiirlerle eşlik etti. Avukatlar Seher Eriş ile Eren Can'ın birer konuşma yaptığı programda Eda Baba, Istanbulites, Kadınlarla Jam, Ozan Çoban, Selin Sümbültepe ve İlkay Akkaya şarkılar seslendirdi.

