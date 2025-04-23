İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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Depreme hamamda yakalandı

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İstanbul Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

"İNŞALLAH BUNUNLA ATLATIRIZ"

Büyük paniğe sebep olan deprem anında camide bulunan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi sosyal medyadan okuduğunu belirten Ali Yeşil, "Allah beterinden saklasın. Camiye namaza gelmiştim. İstanbul'da meydana gelen depremi cep telefonunda okurken Adapazarı merkezde de meydana geldi. Tahminen 30-40 saniye civarında sürdü. İnşallah bununla atlatırız, daha beteri de olmaz. 17 Ağustos'ta yaşamış bir insan olarak daha iyi tedbirler alınmasını diliyorum. O gece yaşadıklarım tekrar aklıma geldi. Her şeyden daha önemlisi tedbir, takdir Allah'ın" dedi.

Depreme hamamda yakalandı

VALİLİK'TEN RAHATLATAN AÇIKLAMA

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Depreme hamamda yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK CAN TOKYÜREK - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDEMOKRAT:

En azından ölünce beni kim yıkayacak derdi yok :)

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Farkındamısınız Sefa süreklerin canı tatlı... Her şeyi bırakıp kaçıyorlar. Çalışan işçi bakın inşaat işçisi çalışmaya devam etmiş. Hesap zamanı sorulacak ömürü nasıl geçirdin Biri sefa sürdüm Allah ı hatırlayıp ibadet etmedim diyecek bir de ailem için çalıştım diyecek.

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