Depreme Dayanıksız Yurdun Kömür ve Peteklerini Çalan Kardeşler Tutuklandı

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için hizmete kapatılan yurda ait kömür ve petekleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.D., H.İ.D. ve U.D. kardeşler tutuklandı. 3 şüphelinin polis ekipleri tarafından yurda kurulan kamera düzeneğiyle tespit edildiği belirtildi.

Koçarlı'daki depreme dayanıksız olduğu için hizmete kapatılan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurttaki kömür ve peteklerin kaybolduğunu fark eden yetkililer, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Koçarlı İlçe Emniyet Amirliği soruşturma başlattı. Polis ekipleri tarafından şüphelilerin tespit edilmesi için yurda kamera düzeneği kuruldu. Polis, şüphelilerin üçü de kardeş olan A.D., H.İ.D. ve U.D. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin adresine dün operasyon düzenleyen ekipler, kardeşleri gözaltına aldı. 3 şüpheli, ifadelerinde malzemeleri çalmadıklarını, bir kamu görevlisinden satın aldıklarını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edile 3 şüpheli, savcılık sorguları sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.