SİVRİCE, ELAZIĞ (İHA) - Depreme dayanıksız bina yıkıldı

MALATYA - Malatya'nın Emeksiz Caddesi'nde depremde ağır hasar gören bir bina daha yıkıldı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen depremden, Elazığ'ın komşu şehri Malatya da büyük oranda etkilenmişti.

Battalgazi ilçesi Emeksiz Caddesi'nde ağır hasar gördüğü için yıkım kararı verilen ve önceden boşaltılan binada yıkım gerçekleşti. Malatya Emniyet Müdürlüğü ve İtfaiye dairesi tarafından geniş güvenlik önlemi alarak bina yıkımı yapıldı.