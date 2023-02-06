Depreme canlı yayında yakalanan sunucunun zor anları: Ayakta duramıyorum

Kayseri'de yayın yapan bir televizyon kanalında depreme canlı yayında yakalanan sunucu zor anlar yaşadı. Deprem anında ayakta durmakta zorlanan sunucu, "Şu dakikalarda ben ayakta durmakta ciddi anlamda güçlük çekiyorum" diyerek şaşkınlığını ifade etti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından bugün öğlen saatlerinde kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Sarsıntı Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kayseri ve Ankara'da da hissedildi.

SUNUCU CANLI YAYINDA YAKALANDI

Deprem anı, Kayseri'de yerel bir televizyonun canlı yayınına yansıdı. Haber sunduğu sırada bir anda sallanmaya başlayan sunucu, "Şu dakikalarda bir deprem meydana geliyor. Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. Şu dakikalarda ben ayakta durmakta ciddi anlamda güçlük çekiyorum. Hemen şuraları kontrol altına alacağım. Şu dakikalarda bir depremin, artçıların yaşandığını hissedebiliyoruz" sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.