Canlı yayında depreme yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle kaçtı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Hatay'daki depremlere birçok kanal canlı yayında yakalandı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da 6.4'lük deprem anında canlı yayında açıklamalarda bulunuyordu.

DEPREMİ FARK EDİNCE KOŞMAYA BAŞLADI

Depremin şiddetli bir şekilde sallamaya başlamasıyla panikleyen Kaşıkçı, yayını bırakıp binanın dışına doğru koşmaya başladı. Etrafta bulunanlar da hızlıca alanı terk etti.