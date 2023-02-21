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Canlı yayında depreme yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle kaçtı

Güncel Haberler

Hatay'da bulunan MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, röportaj verdiği sırada 6.4'lük depreme yakalandı. Paniğe kapılan Kaşıkçı, yayını bırakıp binanın dışına kaçmaya başladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depreme canlı yayında yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle koştu

CANLI YAYINDA YAKALANDI

Hatay'daki depremlere birçok kanal canlı yayında yakalandı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da 6.4'lük deprem anında canlı yayında açıklamalarda bulunuyordu.

Canlı yayında depreme yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle koştu

DEPREMİ FARK EDİNCE KOŞMAYA BAŞLADI

Depremin şiddetli bir şekilde sallamaya başlamasıyla panikleyen Kaşıkçı, yayını bırakıp binanın dışına doğru koşmaya başladı. Etrafta bulunanlar da hızlıca alanı terk etti.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Güncel

Lütfi Kaşıkçı Deprem MHP Güncel Haberler

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