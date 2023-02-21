Canlı yayında depreme yakalanan MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, panikle kaçtı
Güncel Haberler
Hatay'da bulunan MHP Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, röportaj verdiği sırada 6.4'lük depreme yakalandı. Paniğe kapılan Kaşıkçı, yayını bırakıp binanın dışına kaçmaya başladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'da iki büyük sarsıntı daha yaşandı. 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde, 20.07'de ise Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
CANLI YAYINDA YAKALANDI
Hatay'daki depremlere birçok kanal canlı yayında yakalandı. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı da 6.4'lük deprem anında canlı yayında açıklamalarda bulunuyordu.
DEPREMİ FARK EDİNCE KOŞMAYA BAŞLADI
Depremin şiddetli bir şekilde sallamaya başlamasıyla panikleyen Kaşıkçı, yayını bırakıp binanın dışına doğru koşmaya başladı. Etrafta bulunanlar da hızlıca alanı terk etti.