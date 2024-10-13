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Depreme bağlı evlerinde yaşam mücadelesi veren baba-oğul hayatını kaybetti

Depreme bağlı evlerinde yaşam mücadelesi veren baba-oğul hayatını kaybetti
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören evlerinde eşyaları boşaltmaya çalışan baba İlyas ve oğlu Umut Çardak, çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.

HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören 2 katlı evlerindeki kapı, pencere gibi malzemeleri söküp, eşyaları boşaltmaya çalışan İlyas (67) ile oğlu Umut Çardak (37), bu sırada çöken balkonun altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Kuzuculu Mahallesi'nde meydana geldi. İlyas ile oğlu Umut Çardak, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören evlerinin kapı, pencere gibi malzemelerini söküp, içerideki eşyaları da boşaltmak istedi. Baba-oğlun eşya taşırken bu sırada balkon üstlerine çöktü. Baba ile oğlunun moloz yığını altında kaldığını gören çevredeki vatandaşların ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan İlyas ve Umut Çardak, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne götürülürken, yolda hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri çöken bina çevresinde önlem aldı. Baba-oğlun cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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