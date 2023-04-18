Depremde yarılan devasa kaya kontrollü yıkıldı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde deprem sonrasında ikiye yarılan dev kayanın artçılarla iyice açılması üzerine tedbir alan AFAD ekipleri, kontrollü yıkımını gerçekleştirdi. O anlar kameraya da yansıdı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler 11 ili derinden etkiledi. Etkilenen iller arasından yer alan Adana'da birçok yıkım gerçekleşirken, Feke ilçesine bağlı İslam Mahallesi Kocaoğlan mevkiinde ortadan yarılan ancak artçılarla birlikte her geçen gün daha da ayrışan devasa kayalar yöre sakinlerini tedirgin etti. Tedirgin olan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine belediye ve AFAD ekipleri iki hafta önce inceleme yaptı. İnceleme sonrasında tehlike oluşturan bölgedeki kayaların parçalanarak tehlikenin giderilmesi planlandı. Bugün bölgeye giden ekipler, önce yarılan kayanın çevresini kepçe ile açtı arından da yıkımı gerçekleştirdi. Devasa kaya evin yanında devrildi. O anlar ise cep telefonları ile saniye saniye görüntülendi.