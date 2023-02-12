Depremde yakınlarının terk ettiğini iddia edip, 6'ncı günde muhtardan yardım istedi

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yakınlarının terk ettiğini iddia eden, yürüyemediğini belirterek yardım isteyen 57 yaşındaki Sevgi Güler, mahalle muhtarı tarafından 6'ncı günde tekerlekli sandalye ile evden çıkarıldı.

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerde büyük yıkım yaşanan Hatay'ın İskenderun ilçesinde depremde yakınlarının terk ettiğini iddia eden, yürüyemediğini belirterek yardım isteyen 57 yaşındaki Sevgi Güler, mahalle muhtarı tarafından 6'ncı günde tekerlekli sandalye ile evden çıkarıldı.

İskenderun ilçesinin İsmet İnönü Mahallesi muhtarı Engin Altuğ'a dün öğle saatlerinde telefonla ulaşan Sevgi Güler, 5 katlı Emirhan Apartmanı'nın zemin katında oturduğunu, yürüme engelli olduğunu, ailesinin kendisini depremde terk ettiğini öne sürerek yardım istedi. Oğlunu da yanına alan muhtar bir tekerlekli sandalye ile söz konusu eve gelip, Sevgi Güler'i çıkardı. Tekerlekli sandalyeye alınan kadın, AFAD'a teslim edildi. 6 gündür evde tek başına olduğunu belirten kadın, yürüyemediği için evden çıkamadığını söyledi.