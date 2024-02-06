Depremde Yakınlarını Kaybedenler Gözyaşı Döktü

GÖZYAŞI DÖKÜP, DUA OKUDULAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Adana'da mezarlıklara koştu. Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na gidenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlıklar Türk bayrakları ile donatılırken; aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını yıkadı. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlara çiçek bırakıp, gözyaşı döktü.

YAŞAR USTA HELVA KAVURDU

Kebap ustası Yaşar Aydın da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde helva kavurdu. Hayatını kaybedenler için hazırlanan helvalar cami ve sokaklarda dağıtıldı; mevlit de okutuldu. Yaşar Aydın, "Depremin ilk gününden itibaren bölgeye elimizden gelen desteği verdik. Depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. Onların acısı, bizim de acımız. Keşke binlerce insan ölmeseydi; yine aynı yardımları yapardık. Bugün onları saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.