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Depremde Yakınlarını Kaybedenler Gözyaşı Döktü

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Adana'da mezarlıklara koştu. Mezarlıklar Türk bayrakları ile donatılırken; aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını yıkadı. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlara çiçek bırakıp, gözyaşı döktü. Kebap ustası Yaşar Aydın da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde helva kavurdu. Hayatını kaybedenler için hazırlanan helvalar cami ve sokaklarda dağıtıldı; mevlit de okutuldu.

GÖZYAŞI DÖKÜP, DUA OKUDULAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybedenler, Adana'da mezarlıklara koştu. Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı'na gidenler, Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlıklar Türk bayrakları ile donatılırken; aileler, sevdiklerinin mezar taşlarını yıkadı. Depremde yakınlarını kaybedenler, mezarlara çiçek bırakıp, gözyaşı döktü.

YAŞAR USTA HELVA KAVURDU

Kebap ustası Yaşar Aydın da 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde helva kavurdu. Hayatını kaybedenler için hazırlanan helvalar cami ve sokaklarda dağıtıldı; mevlit de okutuldu. Yaşar Aydın, "Depremin ilk gününden itibaren bölgeye elimizden gelen desteği verdik. Depremzedelerin yanında olmaya çalıştık. Onların acısı, bizim de acımız. Keşke binlerce insan ölmeseydi; yine aynı yardımları yapardık. Bugün onları saygıyla anıyoruz. Mekanları cennet olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Aydın Adana Deprem Yaşam Güncel Haberler

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