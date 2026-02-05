Devlet Memurları Konfederasyonu'ndan 6 Şubat Depremlerinde Hayatını Kaybedenlerin Anısına Sergi ve Lokma Dağıtımı

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, 6 Şubat depreminde hayatını kaybedenleri anmak için Kuğulu Park'ta resim sergisi ve lokma dağıtımı etkinliği düzenledi. Devlet Memurları Sendikası Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, "Maalesef 'deprem öldürmez, çürük bina öldürür' söylemini bu deprem vesilesiyle bir kez daha yaşamış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu tür acılarla karşı karşıya kalmayız" dedi.

Devlet Memurları Konfederasyonu, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri Kuğulu Park'ta düzenlenen resim sergisi ve lokma dağıtımı etkinliğiyle andı. Etkinlik kapsamında sendika temsilcileri ile çok sayıda vatandaş sergiyi ziyaret etti. Sergi ziyaretinin ardından, depremde hayatını kaybedenler anısına lokma ikramında bulunuldu.

"Biz o günleri unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız"

Devlet Memurları Sendikası Genel Sekreteri Tuncay Cengiz, Devlet Memurları Konfederasyonu ve paydaş sendikalar adına yaptığı açıklamada, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet dileyerek, şunları söyledi:

"Bir resim sergisi aracılığıyla o günleri unutmamak, o günlerin acılarını ve hala içimizde taşıdığımız yaraları yeniden gündeme getirmek üzere böyle bir etkinlik içerisindeyiz. Elbette içimiz yanıyor. Aradan geçen üç yıla rağmen kaybettiğimiz vatandaşlarımız, yaşanan acılar ve trajediler bizlere çok şey öğretti. Bizler de üzerimize düşen görev gereği, özellikle bu tür doğal afetlerde maalesef 'deprem öldürmez, çürük bina öldürür' söylemini bu deprem vesilesiyle bir kez daha yaşamış olduk. İçinde bulunduğumuz döneme baktığımızda, teknolojinin ilerlediği ve mühendislik hizmetlerinin en üst seviyeye çıktığı bir süreçteyiz. Bizler kamu çalışanları olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmeye hazırız. Bundan sonraki süreçlerde de umuyoruz ki mühendislik hizmetlerinin ne kadar önemli olduğu bu depremlerle bir kez daha ortaya çıkmıştır. İnşallah bundan sonraki süreçlerde bu tür acılarla karşı karşıya kalmayız. Bizler Devlet Memurları Konfederasyonu olarak sosyal sorumluluk anlayışıyla, insana değer verme bilinciyle bu faaliyetlerimize bundan sonraki süreçlerde de devam edeceğiz. Biz o günleri unutmadık, bundan sonra da unutmayacağız."