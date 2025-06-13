Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin İsimleri Kütüphaneye Verildi

Depremde Hayatını Kaybeden Öğretmenin İsimleri Kütüphaneye Verildi
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Adıyaman'da açılan Pınar Anaokulu kütüphanesi ve oyun odası, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden öğretmen Nazlı Köksal ve kızı Duru'nun isimleriyle anıldı. Açılış töreninde, dernek başkanı Hatice Atan, kentteki yaraların sarılmasına yönelik çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Adıyaman'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden öğretmen Nazlı Köksal ile kızı Duru'nun ismi, görev yaptığı okulda kurulan kütüphaneye ve oyun odasına verildi.

Adıyaman Valiliği ile Şırnak Yeşeren Gençlik Derneği işbirliğinde Pınar Anaokulu'nda oluşturulan kütüphane ve oyun odası düzenlenen törenle açıldı.

Dernek Başkanı Hatice Atan, açılışta yaptığı konuşmada, Adıyaman'ı çok önemsediklerini, imkanlar dahilinde yaralara merhem olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda Pınar Anaokulu'nda kütüphane ve oyun odası kurduklarını, buraya da depremde hayatını kaybeden Nazlı öğretmenle kızının adını vermek istediklerini aktaran Atan, kentte bu anlamdaki çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Programa, Vali Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz, İl Emniyet Müdürü Alper Uzman, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
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