Depremde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Tokat'ta defnedildi Güncel Haberler "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi. Kahramanmaraş Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nde görev yapan biyoloji öğretmeni 46 yaşındaki Arzu Yurtgan'ın cenazesi, Tokat'a getirildi. Yurtgan'ın cenazesi, Karşıyaka Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Şeyh-i Şirvani mezarlığında toprağa verildi. Kaynak: AA / Güncel Abdülhamid Han Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Tokat Güncel Haberler

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