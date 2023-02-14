Depremde hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi Tokat'ta defnedildi
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden öğretmenin cenazesi, Tokat'ta toprağa verildi.
Kahramanmaraş Abdülhamid Han Anadolu Lisesi'nde görev yapan biyoloji öğretmeni 46 yaşındaki Arzu Yurtgan'ın cenazesi, Tokat'a getirildi.
Yurtgan'ın cenazesi, Karşıyaka Büyük Cami'de kılınan cenaze namazı sonrası Şeyh-i Şirvani mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Güncel