Depremde hayatını kaybeden KKTC voleybol takımı kafilesinden 12 kişinin cenazesi KKTC'ye getirildi Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 12 kişinin cenazesi ülkeye getirildi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adıyaman'da İsias Otel'in enkazında yaşamını yitiren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı 12 kişinin cenazesi ülkeye getirildi. Adıyaman'dan ülkeye getirilen 8 öğrenci, 1 öğretmen ve 3 veli olmak üzere 12 kişinin cenazesini, Ercan Havalimanı'nda aileleri, arkadaşları ve sevenleri karşıladı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde hayatını kaybedenlerin bugün defnedileceği bildirildi. Arama kurtarma çalışmalarında cansız bedenlerine ulaşılan 12 kişi için devlet töreni düzenlendi. Kentte düzenlenen ortaokullar arası spor müsabakaları için KKTC'den gelen kız ile erkek takımı kafilesi, meydana gelen depremde kaldıkları İsias Otel'in yıkılması sonucu enkaz altında kalmıştı. Kafilede, 24 sporcu, 5 öğretmen ve 6 veli olmak üzere toplam 35 kişinin yer aldığı duyurulmuştu. Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Adıyaman Kıbrıs Güncel Haberler

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