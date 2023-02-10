- Depremde hayatını kaybeden 8 kişi Konya'da defnedildi Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Hatay ve Malatya'da yakalanan ve hayatlarını kaybeden 8 kişi memleketleri Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

- Depremde hayatını kaybeden 8 kişi Konya'da defnedildi

KONYA - Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde Hatay ve Malatya'da yakalanan ve hayatlarını kaybeden 8 kişi memleketleri Konya'nın Akşehir ilçesinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay ve Malatya'da yakalanan ve hayatını kaybeden 10 kişinin Konya'nın Akşehir nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Fehime ve Asude Büyükerdem İskenderun'da toprağa verildi. Büyükerdem ailesinin fertlerinden Lütfiye, Hayrani, Cengiz ve İzel Ilgaz Büyükerdem ile Malatya'daki depremde hayatını kaybeden Kudret, Duruecrin Alpbıyık, Kerim Alpbıyık ve Mustafa Bostan'ın cenazeleri memleketleri Konya'nın Akşehir ilçesine götürüldü. Depremde hayatının kaybeden 7 kişi cuma namazını müteakip Akşehir Hasan Paşa İmaret Camisi'nde kılınan namazının ardından Mustafa Bostan ise Akşehir ilçesine bağlı Doğrugöz Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye, Akşehir Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı ve Belediye Başkanı Salih Akkaya ile kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.