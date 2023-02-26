Depremde hasar gören binaya verilen rapor vatandaşı çileden çıkardı: Sen çocuğunu, eşini burada bırakabilir misin?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan hasar tespit çalışması devam ederken, bölgedeki bir vatandaş dikkat çeken bir iddiada bulundu. Depremde duvarları göçen ve yapısal bozulmalar olan bir binaya az hasarlı raporu verildiği öne sürülürken, apartman sakini bir vatandaş, "Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi? Sen çocuğunu, eşini, anneni burada bırakabilir misin?" sözleriyle tepki gösterdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 44 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirirken, 11 şehirde çok sayıda bina yerle bir oldu. Depremlerin ardından bölgede hasar tespit çalışmaları başlatılırken, dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"VİCDANSIZLAR, BU BİNA HAFİF HASARLI OLABİLİR Mİ?"

Show Haber'de yer alan habere göre, Muzaffer Çelik isimli vatandaş, yaşadığı apartmanın depremde ağır hasar aldığını ancak buna rağmen binaya az hasarlı raporu verildiğini iddia etti. Rapora itiraz eden Çelik, "Yetkililer geldi, bu binaya 'hafif hasarlı' raporu verdi. Vicdansızlar, bu bina hafif hasarlı olabilir mi? Sen çocuğunu, eşini, anneni burada bırakabilir misin?" sözleriyle tepki gösterdi.

BİNA İÇİNDE VE DIŞINDA GÖÇMELER VAR

Görüntülerde ise binanın dış cephesinin duvarlarının göçtüğü ve bina içinde de göçükler ve yapısal bozulmalar olduğu görüldü.