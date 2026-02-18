Depremde hasar alan Kurtuluş Camisi'nde onarım sonrası ilk ramazan

GAZİANTEP'te 1892'de kilise olarak yaptırılan, Cumhuriyet Dönemi'nde cezaevine ve 1984'te camiye dönüştürülen Kurtuluş Camisi, 6 Şubat 2023 depremlerinden sonra ilk kez ramazan ayına hazırlanıyor. Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, "8 Mayıs 2025 tarihinde video konferans yöntemi ile cami, hizmete ve ibadete açıldı. Bu yıl da Kurtuluş Camimiz depremden sonraki ilk ramazana hazırlanıyor. Camimizde ilk teravih namazı kılınacak" dedi.

Tepebaşı Mahallesi'ndeki 1892 yılında kilise olarak yapılan Kurtuluş Camisi, Cumhuriyet Dönemi'nde cezaevine ve 1984 yılında da camiye dönüştürüldü. Bir hayırsever tarafından 1984'te satın alınarak, Adalet Bakanlığı'ndan Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağışlandı ve 'Kurtuluş Camisi' ismi verilerek, kentin tarihi yapıları arasında yerini aldı. 'Kentin Ayasofya'sı' olarak tabir edilen Kurtuluş Camisi'nin kubbe ve minareleri, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkıldı. Cami, ağır hasarlı olarak ibadete kapatıldı. Restorasyon sürecine alınan tarihi yapı, 8 Mayıs 2025 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans uygulaması ile yeniden hizmete açıldı. Tarihi camide, depremin ardından bu yıl ramazan ayı hazırlıklarına başlandı.

'CAMİNİN ÖZGÜNLÜĞÜ KORUNDU'

Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç, tarihi Kurtuluş Camisi'nin depremlerde ağır hasar aldığını, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon sürecinin tamamlanarak yapının ibadete açıldığını söyledi. Tarihi caminin özgünlüğünün korunduğunu söyleyen Tunç, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde birçok ilimizde olduğu gibi Gaziantep'imizde de şehrin simgelerinden birisi olan Kurtuluş Camimiz de ağır hasar alan eserlerden birisiydi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğümüzce projeler hazırlanarak, Bilim Kurulumuzun önerileri doğrultusunda Koruma Kurulu tarafından onaylandıktan sonra restorasyon çalışmaları başlatıldı. Caminin iki minaresinin kubbenin üzerine devrilmesi nedeniyle kubbenin çökmesi ve beden duvarlarında da ciddi hasar oluşmuştu. Cami ağır hasarlıydı. Titiz bir restorasyon çalışması yürütüldü. Caminin özgünlüğü korunarak, statik güçlendirmeleri yapılarak cami restorasyonu tamamlandı" dedi.

'CAMİMİZDE İLK TERAVİH NAMAZI KILINACAK'

Tunç, "Özellikle burada sürekli zıvana ve sürekli kenet sistemi ile minareler yapıldı. Yine caminin beden duvarlarına enjeksiyon uygulaması yapıldı. Çelik gergilerle güçlendirildi ve eser, gelecek nesillere aktarılabilmek için restorasyonu tamamlandı. 8 Mayıs 2025 tarihinde de video konferans yöntemi ile cami, hizmete ve ibadete açıldı. Bu yıl da Kurtuluş Camimiz depremden sonraki ilk ramazana hazırlanıyor. Camimizde ilk teravih namazı kılınacak" diye konuştu.

