Depremde 76 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin yargılama sürdü

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan Ebrar Sitesi K Blok'ta 76 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu, 4'ü tutuksuz, 2'si firari ve 9'u kamu görevlisi olmak üzere toplam 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bulunduğu cezaevinden katıldı. Firari sanıkların yanı sıra tutuksuz sanıklar da duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti başkanı, heyette değişiklik olduğunu hatırlatarak duruşmaya geçici heyet olarak çıktıklarını belirtti.

Tepebaşı, duruşmada söylemek istediği bir şey olmadığını ifade etti.

Müştekiler, davanın bir an önce sonuçlandırılmasını isteyerek sanıklardan şikayetçi olduklarını belirtti.

Müşteki avukatları, mütalaa verilmesini beklediklerini ancak geçici heyet nedeniyle bunun gerçekleşmediğini belirterek, eksik hususların giderilmesini talep etti.

Sanık avukatları da bu aşamada savunmalarının olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen eksikliğin değerlendirilmesini yeni heyete bıraktı. Tutuklu ve tutuksuz sanıkların mevcut hallerinin devamına karar veren heyet, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanıklar hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: AA