Haberler

Depremde 12 Kişinin Hayatını Kaybettiği Mete Apartmanı Davasında Karar: Müteahhit ve Mühendise 12 Yıl 2 Ay 20'şer Gün Hapis Cezası Verildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 12 kişinin hayatını kaybettiği Mete Apartmanı davasında, tutuksuz sanıklar müteahhit Muzaffer Mete ile inşaat mühendisi Atilla Tuğran'a 12 yıl 2 ay 20'şer gün hapis cezası verildi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan müşteki avukatları, kararı istinafa taşıyacaklarını belirterek, ilk duruşmada denetimli serbestlik kapsamında yargılanan sanıkların cezasının kesinleşmesiyle infaz edileceğini, kesinleşene kadar ise yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüklerinin devam edeceğini belirtti.

Kaynak: ANKA / Güncel
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde! Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek

Takım sahaya çıkar çıkmaz kasadan 3 milyon euro gidecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan imzaladı, çok sayıda fakülte ve yüksek okul kapatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, bu fakülte ve yüksek okullar kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.