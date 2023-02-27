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Deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarına hapis cezası geliyor

Güncel Haberler

Adalet Bakanlığı, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara karşı harekete geçti. Buna göre Türk Ceza Kanunu'na eklenecek maddeyle, kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek. Düzenleme, depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranları da kapsayacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın talimatıyla, Bakanlık, deprem ve salgın dönemlerindeki fahiş fiyat artışlarının önlenmesi amacıyla yeni yasal düzenleme için teknik çalışma başlattı.

Çalışmaları devam eden düzenlemeye göre, TCK'ye yeni bir madde eklenerek, deprem ve salgın dönemlerinde fırsatçılık yapanlara hapis cezası verilecek. Deprem ve salgın dönemlerinde kiraların ve ürünlerin fiyatlarını fahiş oranda artıranlar 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak. Ayrıca bu kişilere adli para cezası verilecek.

Depremler sonrasında kiraların yanı sıra nakliye ve taşınma ücretlerini artıranlar da bu düzenleme kapsamında değerlendirilecek. Yeni düzenlemenin ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemine gelmesi bekleniyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 25 Şubat'ta Diyarbakır'da yaptığı açıklamada, depremlerin ardından ceza mevzuatı ve cezai yaptırımlar konusunda bir hazırlık içerisinde olduklarını belirtmişti. Bakan Bozdağ, "Çok ağır cezalar öngören düzenlemeler yapacağız ama bu düzenlemeler özel düzenleme olacak, böylesi zamanlarda uygulama imkanı bulacak. Gördük ki mevcut ceza kanunumuz bu konuda yeterli değil." açıklamasında bulunmuştu.

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Kaynak: AA / Güncel

Bekir Bozdağ Deprem Tck Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Alfakurt:

Geç bile kalındı kiracıları perişan etiler mal sahipleri birde fahiş fiyat uygulayanlar.

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FATİH ARSLAN:

Hele şükür ise yarar bir kanun çıkarmayı akıl ettiniz..

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