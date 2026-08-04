Malatya'da Deprem Sonrası Okullar Yenileniyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde eğitim altyapısında ağır hasar oluşan Malatya'da, yürütülen yeniden inşa ve güçlendirme çalışmalarıyla okullar yenileniyor, derslik sayısı artırılıyor.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılının sağlıklı, güvenli ve verimli şekilde başlamasına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği toplantı, Vali Seddar Yavuz başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, kentte eğitim alanında yürütülen yatırımların yanı sıra yeni eğitim öğretim yılı öncesinde tamamlanan ve devam eden projeler ile okulların fiziki altyapısına ilişkin çalışmalar ele alındı.

Derslik sayısı 7 bin 126'ya yükselecek

Deprem öncesinde Malatya'da 6 bin 177 derslik bulunurken, depremler nedeniyle 895 derslik kullanılamaz hale geldi.

Deprem sonrasında yürütülen çalışmalar kapsamında 78 yeni okul inşa edilerek 1283 derslik eğitim öğretime kazandırıldı. Ayrıca 15 okulda gerçekleştirilen güçlendirme çalışmalarıyla 209 derslik yeniden hizmete alındı.

Böylece kent genelinde toplam 93 okul ve 1492 derslik tamamlanarak eğitim hizmetine sunuldu.

2026 Yatırım Programı kapsamında yer alan 72 projenin tamamlanmasıyla kente 1102 yeni derslik, 300 öğrenci kapasiteli bir pansiyon, 2 spor salonu, 19 atölye ve 300 yatak kapasiteli 3 öğretmenevinin kazandırılması planlanıyor.

Eylül 2026 itibarıyla 21 okul binasının tamamlanmasıyla 352 dersliğin daha eğitim öğretime açılması hedefleniyor. Ayrıca 100 öğrenci kapasiteli bir pansiyon binası da hizmete alınacak.

Yeni yatırımların tamamlanmasıyla deprem sonrasında yeniden eğitim öğretime kazandırılan toplam derslik sayısının 1844'e ulaşması bekleniyor.

Böylece Malatya'da toplam derslik sayısının yeni eğitim öğretim döneminde 7 bin 126'ya yükselmesi hedefleniyor.

Kentte sürdürülen çalışmalarla bir yandan depremde zarar gören eğitim yapıları yenilenirken, diğer yandan öğrencilerin daha güvenli ve modern eğitim ortamlarına kavuşması amaçlanıyor.

Kaynak: AA