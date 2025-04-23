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Deprem Sonrası Okullarda Olumsuzluk Yaşanmadı

Deprem Sonrası Okullarda Olumsuzluk Yaşanmadı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen deprem sonrası okullarda ciddi bir olumsuzluk olmadığını açıkladı ve okul bahçelerinin vatandaşların kullanımına açıldığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası şu ana kadar okullarda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır."

Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel
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