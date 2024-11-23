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Deprem Sonrası Hayat Mücadelesi: Mehmet'in Yeniden Ayağa Kalkma Hayali

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Kahramanmaraş'ta deprem sonrası omurilik felci geçiren 22 yaşındaki Mehmet, hayatındaki hayalleri gerçekleştirmek için hayırseverlerin ve yetkililerin desteğini bekliyor. Askerlik ve evlilik hayali olan genç adam, yine de umut dolu.

Deprem sonrası felç kalan Mehmet, hayallerini gerçekleştirmek istiyor

22 yaşındaki Mehmet, yeniden ayağa kalkıp askere gitmeyi hayal ediyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta depremden sağ kurtulan ancak omurilik felci teşhisi konulup yürüyemeyen 22 yaşındaki Mehmet, yeniden ayağa kalkıp vatani görevini yapmak istiyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan 22 yaşındaki Mehmet Fatih Güngör, 6 Şubat depremleri sırasında bir tekstil fabrikasında çalışırken enkaz altında kalarak ağır yaralandı. Çeşitli hastanelerde tedavi gören Mehmet'e, omurilik felci teşhisi konuldu. Belinden aşağısı tutmadığı için yürüyemeyen gencin birçok hayalide yarım kaldı.

Askerlik ve evlilik hayali yarım kaldı

Hayatı boyunca vatani görevini yapmayı, otomobil kullanmayı ve evlenip yuva kurmayı hayal eden Mehmet, şimdi ise yeniden ayağa kalkabilmek için hayırseverlerin ve yetkililerin desteklerini bekliyor.

"Ameliyattan sonra ayaklarımı hissetmedim"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Fatih Güngör, depremden sonra enkazda kaldığını ve 15 dakika içerisinde kurtulduğunu anlatarak, "Deprem sırasında iş yerinde çalışıyordum ve o anda duvar üzerime düştü. 15 dakika sonra beni kurtardılar, hastanelere gittim, çevre illerdeki hastanelere de gittim. Şuanda gelişmeler var. Enkaz altındayken kaburgam akciğerime batmış ve delik oluşmuş. Ankara'da onun tedavisi yapıldı, omurilik ve ortopedi ameliyatı oldum. Bir gün sonra kendime geldiğimde ayaklarımı hissetmediğimin farkına vardım" dedi.

"Hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum"

Adana'da bir doktorun tedavisi ile sağlığına kavuşabileceğini belirten Güngör, "Adana'da bir doktor bulduk ancak seans başı 70 bin lira ücreti var. Omuriliğe kök hücre tedavisi yapıyormuş. En az 2 iğne vurulmam lazımmış ve daha sonra gelişim görebilecekmişim. Gelişim sonrası daha farklı bir tedavi uygulayacağını söyledi. Eski sağlığıma tam kavuşmayabilirim ama kendi işlerimi halledebileceğimi öğrendim. Hayallerim var. Askere gitmek istiyorum, hayat kurmak ve tekrardan çalışmak istiyorum. Araba sürmek istiyorum. Cumhurbaşkanımıza ve yetkililer hayırseverlerin yardım etmesini bekliyorum" diye konuştu.

Deprem Sonrası Hayat Mücadelesi: Mehmet'in Yeniden Ayağa Kalkma Hayali
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Güncel
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