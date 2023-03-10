Depremzede vatandaşlarla ilgili karar Resmi Gazete'de! Yerleşim yerini değiştirenlerin hakları korunacak

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında depremin ardından yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

DEPREMZEDELERLE İLGİLİ DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararname ile Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yerleşim yerini değiştiren kişilerin haklarının korunmasına ilişkin düzenleme yapıldı.

YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİREN HAKLARI KORUNACAK

Buna göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle genel hayata etkili afet bölgesi kabul edilen yerlerde, bu tarih itibarıyla yerleşim yeri bulunan kişilerin yerleşim yerini değiştirmesi halinde, bu kişilere deprem dolayısıyla kanunlar, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan haklar kayba uğramayacak.