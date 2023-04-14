DEPREM PSİKOLOJİSİNİ OYUNLARLA ATIYORLAR

HATAY'ın İskenderun ilçesinde çocuklar, ağır hasar alan evlerinden uzak kaldıkları çadır kentlerde çeşitli oyunlar oynayarak, deprem psikolojisini atıyor. Kahramanmaraş merkezli depremde binaların yıkıldığı Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurulan çadırlarda yaşamlarını aileleriyle sürdürmeye çalışan çocuklara, gönüllüler oyunlar oynatıp, eğitim veriyor. Okul öncesi eğitmeni Özlem Kazmacı, gönüllü olarak çocukların hayatını renklendirdiklerini kaydederken, "Onlarla çok güzel vakitler geçiriyoruz oyunlar oynuyoruz. Keyifli vakitler geçirtmeye çalışıyoruz. Matematik etkinlikleri yapıyoruz. Kutu oyunları oynuyoruz. El işiyle sanat etkinlikleri yapıyoruz. Bizimle duygularını paylaşmaları çok önemli. Bu süreçte onların duygularına tercüman olmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla destek olmaya çalışıyoruz. Bizimle vakit geçirmekten çok mutlular. Biz de onlarla birlikte olmaktan çok mutluyuz. Onların psikolojilerini de aynı şekilde desteklemeye çalışıyoruz" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel