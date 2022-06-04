Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2) - Haberler

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Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)

Demirören Haber Ajansı - Süleyman Özaydın - Güncel
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Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDABalıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla kaldırımda yatan bir köpek ayağa kalkarak koşuyor.

Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ise 4.7 büyüklüğündeki depremle, vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor.

Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),


SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Demirören Haber Ajansı / Süleyman Özaydın - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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