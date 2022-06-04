Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2) - Haberler

Deprem nedeniyle geceyi dışarıda geçirenler günün ilk ışıklarıyla evlerine döndü (2)
Demirören Haber Ajansı - Süleyman Özaydın - Güncel
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DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDABalıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
DEPREM ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Balıkesir'in Karesi ilçesinde meydana gelen 4.1 ve 4.7 büyüklüğündeki depremler, sarsıntının hissedildiği Manyas ilçesindeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde sarsıntıyla kaldırımda yatan bir köpek ayağa kalkarak koşuyor.Bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine ise 4.7 büyüklüğündeki depremle, vatandaşların panikle sokağa çıktığı görülüyor.
Süleyman ÖZAYDIN/MANYAS (Balıkesir),
Demirören Haber Ajansı / Süleyman Özaydın - Güncel