Deprem Müteahhidi Hacı Mehmet Ersoy'a Tutuklama Kararı

KAHRAMANMARAŞ'ta, 150 kişinin hayatını kaybettiği ve 'Kocama' haline girdiğine dair sağlık raporu nedeniyle 13 gün önce tahliye edilen Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy (81) hakkında, itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen ilk depremde yıkılması sonucu 150 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı Palmiye Sitesi'nin müteahhitlerinden Hacı Mehmet Ersoy, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 2'nci duruşmasında tutuklandı. 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanan Ersoy, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nden alınan 'Kocama' haline girdiğine dair sağlık raporu üzerine 17 Ocak'ta Kahramanmaraş 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Sitede annesi, babası ve kardeşini kaybeden İrem Türkmener Karslı, avukatı aracılığıyla bir üst mahkeme olan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurup Hacı Mehmet Ersoy'un tahliye edilmesine itiraz etti.

GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ

İtirazı değerlendiren mahkeme heyeti, Hacı Mehmet Ersoy'un duruşmada sırasında savunma yaparken SEGBİS görüntülerini inceleyip hastaneden alınan raporla karşılaştırarak değerlendirme yaptı. Değerlendirme sonunda Ersoy hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Mahkeme heyeti, kararın gerekçesini de şöyle açıkladı:

"Sanık hakkında Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi heyeti tarafından düzenlenen 10 Ocak 2025 tarihli rapor ve içeriği incelendiğinde, sanığa Ağustos 2024 tarihinde erken evre demans tanısı koyulduğu ve 10 Ocak 2025 tarihi itibarıyla yapılan değerlendirmede ise orta evre demans ile uyumlu klinik şeklinde belirleme yapıldığı, ayrıca bulunduğu yeri, yemek yemeyi, tuvalete gitmeyi unuttuğu ve idrar ve dışkı kaçırdığı şeklinde tariflere yer verilmesine rağmen bu tariflerin sırf beyan üzerine raporda yer ettiğinin rapor içerik ve lafzından anlaşıldığı, dosya kapsamındaki SEGBİS görüntü kayıtları ve buna ilişkin dökümler incelendiğinde beyanları sırasında yer zaman oryantasyonunda bir noksanlığın görülmemesi ve izah edilen diğer hususlar da dikkate alındığında; gerek demansın aradan geçen yaklaşık 4 aylık süreçte evreleri arasında bu kadar hızlı ilerleyip ilerleyemeyeceği, gerekse de raporda belirtilen ve hükümlülere ilişkin bir düzenleme olan 5275 sayılı yasanın 105/A maddesindeki tarife göre alınacak bir raporun birden fazla branşın dahil olduğu ilgili adli tıp kurumu ihtisas dairesinden temin edilmesinin yahut onaylatılmasının adlı dava dosyasının mahiyeti gereği ve sanığın hukuki durumunun tayini noktasında mahkememizce gerekli görülmesi neticesinde ve nihayetinde sanık hakkındaki tutuklama kararının verildiği tarih ile mevcut hal arasındaki geçen sürede delil durumunda ve tutuklama gerekçesindeki şartlarda bir değişiklik bulunmadığından, bu aşamada tahliye kararına yönelik yapılan itirazın kabulüne, sanık Hacı Mehmet Ersoy hakkındaki bilinçli taksirle ölüme veya yaralamaya neden olma suçunun vasıf ve mahiyeti, SGK kayıtları, bilirkişi raporundaki mevcut kusur durumu ve müşteki beyanları gibi mevcut delil durumu, atılı suçu işlediğine dair somut delillerin bulunması, göz önüne alınarak hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılmasına oy birliğiyle karar verildi."