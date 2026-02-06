Bakan Kurum 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurum, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun."