Haberler

Bakan Kurum 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinin 3. yılı dolayısıyla hayatını kaybedenleri andı ve dayanışma mesajı yayımladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri rahmetle andı.

Kurum, sosyal medya hesabından depremlerin 3. yılı dolayısıyla yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz her canı rahmetle, özlemle anıyorum, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Türkiye'nin yasını, Türkiye'nin dayanışmasına çeviren milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Allah böyle bir acıyı bir kez daha yaşatmasın, ülkemizi her türlü afetten korusun."

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
İran, Basra Körfezi'nde kaçak akaryakıt taşıdığı gerekçesiyle 2 tankere el koydu

Herkes ABD'den beklerken İran'dan sürpriz operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
SGK ve BDDK'ya kritik atamalar

Gece yarısı iki kritik kuruma atama
Bilal Erdoğan'dan N'Golo Kante sözleri: Destek devam edecek

Bilal Erdoğan'dan çok konuşulacak Kante sözleri
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Lig, kupa, Avrupa... Anderson Talisca durmak bilmiyor

Bu adamı kim durduracak?
Deprem bölgesinde CHP lideri Özel'e soğuk duş: Bir grup tarafından yuhalandı

Özel'e soğuk duş! Yuhaladılar, yetmedi konvoyunu durdurmak istediler