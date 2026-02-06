Haberler

Artvin'de deprem ve afetler hakkında bilgilendirme etkinliği yapıldı

Güncelleme:
Artvin'de düzenlenen etkinlikte, deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için çeşitli faaliyetler gerçekleştirildi. Vali Turan Ergün, depremde hayatını kaybedenleri anarak, devletin deprem sonrası yaptığı çalışmalara dikkat çekti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce deprem ve afetler konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak için etkinlik düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen programda konuşan Artvin Valisi Turan Ergün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Asrın felaketinden 11 ilin etkilendiğini anımsatan Ergün, "Şehirlerimiz, hastanelerimiz ve konutlarımız hızla tamamlanmış, bugüne kadar 455 bin deprem konutunun teslim edilmesiyle devletimizin güçlü iradesi ve kararlılığı açıkça ortaya konulmuştur. Afetin hemen ardından devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş, arama kurtarma çalışmalarından barınma ve sağlık hizmetlerine, altyapıdan sosyal desteklere kadar pek çok alanda kapsamlı ve kararlı bir mücadele yürütmüştür." diye konuştu.

Ergün, bu süreçte devlet ve vatandaş iş birliğiyle güçlü bir dayanışma zemini oluştuğunu ifade ederek, kentte 3 bin 410 AFAD gönüllüsü bulunduğunu kaydetti.

Etkinlikte, depreme hazırlıkla ilgili kitapçık ve broşür dağıtımı yapıldı, arama kurtarma faaliyetlerinde kullanılan ekipmanlar sergilendi.

Kaynak: AA / Bayram Sarayoğlu - Güncel
