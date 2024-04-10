Depremlerden etkilenen illerde Ramazan Bayramı mezarlık ziyaretleri

6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerden etkilenen Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Adıyaman'da Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlık ve şehitlikler ziyaret edildi.

Gaziantep'te bayram namazını kılan vatandaşlar Asri Mezarlığa giderek yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Bazı vatandaşlar kabirlerde dua edip Kuran'ı Kerim okurken bazıları ise mezarlıklardaki çiçekleri suladı.

Malatya

Bayram namazının ardından Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki şehitliği ziyaret eden vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okuyarak, dua etti.

Şehitliği ziyaret edenlere gül suyu ile lokum ikram edildi.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ise vatandaşlar, bayram namazının ardından yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

Vatandaşlar, bayram namazının ardından vefat eden yakınlarının kabirlerini giderek dua etti.

Mezarlıkta Kur'an-ı Kerim okuyanlar, çıkışta Siverek Belediyesince düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Adıyaman

Adıyaman'da sabah saatlerinden camilere giden vatandaşlar, namazın ardından Yeni Mezarlığa giderek kaybettikleri yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Vatandaşlar burada Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti ve daha sonra yanlarında getirdikleri çeşitli ikramları dağıttı.