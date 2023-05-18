Deprem bölgesinde engelli bireyler temsili askerlik yaptı

HATAY - Deprem bölgesi Hatay'ın İskenderun ilçesinde engelli bireyler jandarmada temsili askerlik görevini yerini getirdi.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin etkilediği illerin başında yer alan Hatay'da da sosyal etkinliklerle gönüllere dokunuluyor. Afetin yaşandığı Dörtyol ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası çerçevesinde temsili askerlik görevi yapıldı. Asker olmayı çok isteyen zihinsel engeli Salih Secer ile fiziksel engelli Hasan Tunç jandarmaya davet edilerek önce üniformaları giydirildi ardından da yemin ettiler.

Ailelerin de izlediği duygusal anların yaşandığı törenin ardından engelli bireyler tezkeresini alarak jandarma aracıyla gezintiye çıkarıldı.