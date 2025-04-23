Deprem Anında Avizelerin Sallanma Anı Kamerada
İzmit'te meydana gelen deprem sırasında, öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, avizelerin sallandığı anları cep telefonu ile kaydetti.
AVİZENİN SALLANMA ANI, CEP TELEFONU KAMERASINDA
İzmit ilçesinde depremde Kabaoğlu Mahallesi Prof. Baki Komsuglu Bulvarı'ndaki öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, yurdun bahçesine çıktı. Deprem anında Körfez ilçesindeki bir evin avizelerinin sallandığı anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
HABER-KAMERA: Nazım Özgün ERBULAN-Ardacan UZUN/İZMİT(Kocaeli),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel