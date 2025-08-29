Denizli ve Aydın'daki Orman Yangını Kontrol Altında

Denizli'nin Buldan ilçesi Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Çatak Mahallesi'nde, dün henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi'ne kadar ulaştı.

Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.