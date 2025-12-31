Denizli Valisi Coşkun, yılbaşı gecesi görev yapan personeli ziyaret etti

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun uygulama noktalarında ziyaret ettiği güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Coşkun, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ile polis ve jandarma uygulama noktalarına ziyarette bulundu.

Pamukkale travertenleri bölgesinde konuşlanan jandarma komandolarla sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi alan Coşkun daha sonra Pamukkale Üniversitesi Amfi Park bölgesine geçti, burada güvenlik güçleriyle katıldığı denetimlerde vatandaşların ve personelin yeni yılını kutladı.

Coşkun burada gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların yeni yıla huzur ve mutluluk içinde girebilmesi için kolluk kuvvetlerinin sahada özveriyle görev yaptığını söyledi.

İlgili kamu kurum ve kuruluşların yılbaşı süresince meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuz halinde olacağını belirten Coşkun, şöyle konuştu:

"Bu akşam İl Emniyet Müdürlüğümüz 321 ekip ve 2 bin 495 personel, İl Jandarma Komutanlığımız ise 270 ekip ve 850 personel ile 24 saat esasına göre görevinin başındadır. Vatandaşlarımızın huzurunu bozacak, kamu düzenini tehdit edecek hiçbir duruma müsamaha gösterilmeyecektir. Bu vesileyle, görev başında olan tüm güvenlik güçlerimize ve kamu personelimize kolaylıklar diliyorum. Vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor ve hemşehrilerimize 2026 yılında sağlık, huzur, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

Denetimler aralıksız sürüyor

Öte yandan ekipler kent merkezi ve 19 ilçede eş zamanlı olarak asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.

Trafiğin ve kalabalığın yoğun olduğu yerlerde denetim yapan ekipler, şüphelendikleri araçları durdurarak arama gerçekleştirdi.

Sabahın erken saatlerine kadar süreceği belirtilen uygulamalar kapsamında, sürücü ve yolcuların emniyet kemeri takıp takmadıkları kontrol ediliyor, alkol kontrolünün yanı sıra şüphelilerin araç ve üst aramaları yapılıyor.