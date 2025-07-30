Denizli Tavas'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Tavas ilçesinde Akyar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, 5 saat süren müdahale ile söndürüldü. Yangında yarım hektarlık alan zarar gördü.
Denizli'nin Tavas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Akyar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Tavas Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangına 6 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 2 tanker ve 60 personel ile müdahale edildi.
Ekipler 5 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
Yangında yaklaşık yarım hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel