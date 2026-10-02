Denizli Pamukkale'de barajdaki cesedin Mehmet Kirazdere'ye ait olduğu belirlendi

Denizli Pamukkale'de barajdaki cesedin Mehmet Kirazdere'ye ait olduğu belirlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde bulunan erkek cesedinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere'ye ait olduğu belirlendi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Kirazdere'nin cenazesi, otopsi sonrası Aydın Karacasu'dan gelen yakınlarına teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde baraj gölünde cesedi bulunan kişinin 38 yaşındaki Mehmet Kirazdere olduğu tespit edildi.
Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda dün erkek cesedi bulunmasıyla ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin soruşturması sürüyor.
Barajdan balık adamlar tarafından çıkartılan ve üzerinde kimlik bulunamayan kişinin, Mehmet Kirazdere (38) olduğu belirlendi.
Yalnız yaşadığı öğrenilen Kirazdere'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Aydın'ın Karacasu ilçesinden gelen yakınlarına teslim edildi.???????
Kaynak: AA