Denizli Pamukkale'de baldızını öldüren şüpheli tutuklandı, kayınbiraderi yaralandı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kavga ettiği baldızını bıçakla öldürüp kayınbiraderini yaralayan şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir dairede dün, baldızı Ayşe Pabuccu'yu (43) bıçakla öldüren ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu'yu (49) yaralayan A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın eve gelen Pabuccu kardeşlerin, şüphelinin konuşma engelli eşini götürmek istemeleri üzerine yaşandığı iddia edildi.

Olay

Pamukkale ilçesinde bir apartmanda ikamet eden A.A, eve gelen baldızı Ayşe Pabuccu ve kayınbiraderi Mehmet Pabuccu ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda A.A, baldızı ile kayınbiraderini bıçakla yaralamıştı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ayşe Pabuccu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA