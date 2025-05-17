Denizli'nin Kale İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Denizli'nin Kale ilçesinde Künar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahale ile kontrol altına alındı. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.
Denizli'nin Kale ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Künar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 8 arazöz, 5 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 46 personel ile müdahale edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında, 2 hektarlık alan zarar gördü.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel