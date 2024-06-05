Denizli'nin Güney ilçesinde, meşe ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan ot yangını söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Koparan Mahallesi yakınlarındaki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ot yangını, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.