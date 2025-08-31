Denizli'nin Buldan İlçesinde Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
Denizli'nin Buldan ilçesinde 29 Ağustos'ta başlayan orman yangınını kontrol altına almak için 3 gündür sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Havanın aydınlanmasıyla birlikte 6 helikopter yangın söndürme çalışmalarına katıldı.
Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınını kontrol altına almak için çalışmalar 3 gündür devam ediyor.
Çatak Mahallesi ile Aydın'ın Buharkent ilçesi Kızıldere Mahallesi arasında 29 Ağustos'ta çıkan orman yangınına müdahale gece boyunca sürdü.
Havanın aydınlanmasıyla söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 helikopter katıldı.
Yangın ilçenin Bostanyeri Mahallesi yakınlarında etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun alanda incelemelerde bulunup yangınla ilgili yetkililerden bilgi aldı.
