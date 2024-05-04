Denizli'nin Buldan ilçesinde dolu yağışı etkili oldu.

Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat süren dolunun etkisiyle ilçedeki cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Fındık büyüklüğünde yağan dolunun ilçe merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de etkili olduğu ve ekili arazilerde zarara neden olduğu belirtildi.