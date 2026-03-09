Haberler

Denizli'de 5,1 büyüklüğündeki deprem

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme dair bilgiler verdi ve şu ana kadar olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir durumun gelmediğini, ekiplerin sahada tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada gerekli tarama ve değerlendirme çalışmalarını sürdürmektedir. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin."

Kaynak: AA / Cankut Taşdan
