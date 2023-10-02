Denizli İl Müftülüğü tarafından düzenlenen konferansa Tarihçi Yazar Mustafa Turan konuşmacı olarak katıldı. Konferans, Peygamberimiz, İman ve İstikamet konusu üzerine gerçekleşti.

Denizli İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında konferans düzenlendi

Denizli İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle "Peygamberimiz, İman ve İstikamet" konulu konferans düzenlendi.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde Tarihçi Yazar Mustafa Turan'ın konuşmacı olarak yer aldığı konferansa İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, İl Müftü Yardımcıları Semih Keskin, Adem Karakelebek, Osman Demirel, ilçe müftüleri, vaizler, şube müdürleri, müftülük personeli, din görevlileri ile Kur'an kursu öğreticileri katıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an Kursu Öğreticisi Halil Murat Özer'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası için hazırladığı sinevizyon gösterimi sonrasında programın açılış konuşmasını yapa İl Müftüsü Abdullah Pamuklu,

"Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasını bir arada kutlamaya karar vermiştir. Başkanlığımız, toplumsal duyarlılık ve farkındalığa vesile olması adına önemli haftalarımızı bir tema ile kutluyor. Bu itibarla; Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftamızın teması 'Peygamberimiz, İman ve İstikamet' olarak belirlenmiştir. Bugün burada bizlere 'Din Görevlisinin Vizyonu, Misyonu ve Motivasyonu' konusunda hitap edecek olan Tarihçi Yazar Hafız Mustafa Turan hocamızdır. Başta konferansını vermek için teşrif eden hocamıza ve siz değerli katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle bütün görevlilerin haftasını tebrik ettiğini ifade eden Müftü Pamuklu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Din-i Mübin-i İslam'a hizmet etmiş hocalarımızın hayatta olanlara sağlık ve afiyet, vefat eden meslektaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum. Görevlilerimizin motivasyonlarını, aşk ve heyecanlarını korumak, bilinçlerini şuurlu tutmak, yürütülen din hizmetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla bu konferansımızı düzenledik. Görevlilerimizin mesleki ve kişisel yönden kendilerini en iyi şekilde geliştirmeleri için görevlilerimize yardımcı olacağız ve bu sayede görevlilerimizin toplumumuza en güzel şekilde rehberlik edeceğine inanıyorum."

"Din Görevlisinin Vizyonu, Misyonu ve Motivasyonu" adlı konferansı veren Tarihçi Yazar Mustafa Turan, Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftasının ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğini söyledi.

Ülkenin çeşitli yerlerinde konferans davetine icabet ettiğini kaydeden Yazar Turan, "Devletimizin kurumları arasında ve toplumumuzun çeşitli kuruluşlarından gelen davetlere icabet etmeye çalışıyorum. Eğer bu davet din görevlilerimizle ile beraber olacaksa bende müthiş bir bahtiyarlık ve sevinç oluşuyor. Üzülerek söylemek gerekirse yıllarca din görevlilerimiz tiyatrolarda ve sinemalarda itici ve sevimsiz gösterilmeye çalışılmıştır. Fakat İslam'ın Bayraktarlığını ve Kur'an'ın Hizmetkarlığını yapan bu necip ve aziz milletimiz din görevlilerine karşı tiyatro ve sinemalarda gösterilmeye çalışılan bu mesajı asla kabul etmeyerek elinin tersi ile itmiştir. Ben onların tercümanı olarak söylüyorum ki toplumumuzun gönlünde taht kurmuş olan zümrelerin başında din görevlileri gelmektedir. 'Din-i Mübin-i İslam'ın güzelliklerini anlatan bu güzel insanlar, bu necip millete hizmet ettiğinden dolayı toplumun gönlünde ayrı bir yere sahiptir." ifadelerini kullandı.

Ölçekleri yanlış olanların bütün ölçümlerinin de yanlış olacağını söyleyen Turan, Müslümanların iki ölçeğinin var olduğunu belirterek, "Birincisi vahiy, ikincisi sünnettir. Vahiy asıldır, sünnet usuldür. Asıl olan hakikate vusuldür. Usul olmadan vusul olmaz. Usul olmazsa fusul olur, fusul ise bozgunculuk demektir. Sünnet olmadan, ümmet olmaz. O halde o sünneti bizlere tanıtan sizlersiniz. Çünkü sizler Peygamber Efendimizin varislerisiniz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, Turan'ın verdiği konferanstan dolayı teşekkür eden Müftü Pamuklu, günün anısına; 15 Mayıs 1919'da Müftü Ahmet Hulusi Efendi'nin Denizli meydanında halka milli mücadele için verdiği fetvanın tablosunu hediye etmesiyle program son buldu. - DENİZLİ