Denizli haberi | GDANSK (AA) - "Filenin Sultanları", Güney Kore maçı için Polonya'da Güncel Haberler Denizli haberlerine göre A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Güney Kore ile karşılaşacağı maç için Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'ya geldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dünya Voleybol Şampiyonası'nda Güney Kore ile karşılaşacağı maç için Polonya'nın Gdansk şehrindeki Ergo Arena'ya geldi. İlk maçında Tayland'a 3-2 yenilen milli takım, Güney Kore maçında ilk galibiyetini almak için mücadele edecek. B Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti birinci, Polonya ikinci, Tayland üçüncü, Türkiye dördüncü, Hırvatistan beşinci, Güney Kore altıncı sırada yer alıyor. Güncel Kaynak: AA / Ömer Sercan Karkuş Güney Kore Polonya Güncel Haberler

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