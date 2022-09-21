Denizli gündem haberleri... İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.
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Denizli gündem haberine göre İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 mürettebatın yaralandığını açıkladı.
Kaynak: AA / Muhammed Ali Toruntay - Güncel