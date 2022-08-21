Son dakika haberleri... Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak

Kadın cinayetine kurban giden Şebnem Şirin'in fotoğrafı

Parktan detaylar

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik konuşması Denizli'de öldürülen genç kızın adı parkta yaşatılacak

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde geçen yıl bıçaklanarak öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'in adı, Bozkurt Belediyesi tarafından yaptırılan bir parka verildi.

İlçe girişindeki yaklaşık 5 bin 800 metrekarelik araziye belediye ekipleri tarafından çocuk oyun grubu, yürüyüş yolları, mini golf sahası ve akrobasi alanından oluşan bir park kuruldu.

Şebnem Şirin'in adının verildiği parka genç kızın fotoğrafı ve "Hayatının baharında yaşamdan koparılan meleğimiz" yazılı levha yerleştirildi.

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, AA muhabirine, 27 Ekim 2021'de cinayet sonucu öldürülen Şebnem Şirin'in adını parkta yaşatmak istediklerini belirtti.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetlere yönelik farkındalık oluşturmayı da amaçladıklarını bildiren Çelik, "Yerel yöneticiler olarak kadın cinayetlerinin unutulmamasıyla ilgili üstümüze düşeni yapacağız. Biz biliyoruz ki kadını mutlu olan, kadını önemsenen toplumlar her zaman mutlu toplumlardır." dedi.

Pamukkale ilçesinde 27 Ekim 2021'de 25 yaşındaki gıda mühendisi Şebnem Şirin, bir dairede bıçaklanarak öldürülmüş, tutuklanan erkek arkadaşı Furkan Z. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.