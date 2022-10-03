Denizli gündem haberi | Çelik: "(Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah desteği verilmesi) Ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı... Güncel Haberler Edinilen Denizli haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (2) "(Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine dönük silah desteği verilmesi) Ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır" Güncel Kaynak: AA / Bayram Akkaya Merkez Yürütme Kurulu Güney Kıbrıs Yunanistan AK Parti Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizli gündem haberi | Çelik: '(Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah desteği verilmesi) Ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı... - Haberler

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