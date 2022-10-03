Denizli gündem haberi | Çelik: "(Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine silah desteği verilmesi) Ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı...
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Edinilen Denizli haberine göre AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi. (2)
"(Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine dönük silah desteği verilmesi) Ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır"
Kaynak: AA / Bayram Akkaya - Güncel