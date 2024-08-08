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Denizli'deki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü

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Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, fırında başladıktan sonra bitişiğindeki tarihi konağa sıçramıştı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki tarihi mekanda çıkan yangın söndürüldü.

Yeşildere Mahallesi Dokuma Pazarı Caddesindeki fırında başlayan yangın bitişiğindeki tarihi konağa sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye denizli Buldan İtfaiye Yaşam Güncel Haberler

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