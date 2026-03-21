Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor

Denizli'de sis ulaşımı olumsuz etkiliyor
Güncelleme:
Denizli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi 30 metreye kadar düştü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Özellikle trafik yoğunluğunun arttığı güzergahlarda sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

Denizli'de etkili olan yoğun sis nedeniyle kara yollarında görüş mesafesi düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kent genelinde yüksek kesimlerde öğleden sonra etkisini artıran sis, özellikle Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla kara yollarında görüş mesafesini yer yer 30 metreye kadar düşürdü.

Sis, Cankurtaran, Akyar ve Kazıkbeli mevkilerinde sürücülere zor anlar yaşattı.

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle trafik yoğunluğunun arttığı güzergahlarda önlemlerini sıkılaştıran trafik ekipleri, denetimlerini artırarak sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.

Sürücülerin, görüş mesafesinin azaldığı noktalarda araçlarının dörtlü ikaz lambalarını yakarak ilerlediği görüldü.

Kaynak: AA / Ali BİLGE
İran'dan İsrail'e füze saldırısı! Nükleer santralin bulunduğu bölgede şiddetli patlama

Nükleer tesis bölgesinde şiddetli patlama
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
Diyarbakır'da nevruz etkinliği: Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur

"Kürt meselesini çözen bir Türkiye, bölgede güçlü bir aktör olur"
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı