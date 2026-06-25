Denizli'de yıldırım isabet eden çiftçi öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde tarlasında çalışan bir çiftçiye yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir çiftçi hayatını kaybetti.
Nikfer Mahallesi'nde kendisine ait arazide çalışmaya giden Himmet Ö'nün (46) bulunduğu alana yıldırım isabet etti.
Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Himmet Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek